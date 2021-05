FEEL ICE COLD – Innowacyjna technologia ISO-CHILL od Under Armour

Pierwszy krok do sukcesu to wiara we własne możliwości. Jednak nawet kiedy wychodzisz poza strefę komfortu, dobrze jest mieć wsparcie – w tym produktowe. ISO-CHILL to udowodniony wzrost wydolności i maksymalnego czasu aktywności. Technologia miała premierę w ramach kategorii running. Na sezon wiosna-lato 2021 globalna marka prezentuje po raz pierwszy nowości zaprojektowane z myślą o treningu, zarówno w domu czy na sali, jak i na świeżym powietrzu. Oferta obejmuje zestawy dla kobiet oraz dla mężczyzn. Ćwiczą już w nich sportowcy związani z Under Armour: mistrzyni taekwondo Jade Jones czy gracz rugby Maro Itoje.