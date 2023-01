Fenomen programów randkowych w Polsce. "Widzów ujmuje zwykła, prosta historia"

Zupełnie nie dziwi to Magdaleny Chorzewskiej, psycholożki, która była ekspertką w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". – Ludzie inspirują się programami randkowymi z wielu powodów. Po pierwsze, dzięki nim mogą się przekonać, że nie są skazani na samotność, że każdy może kogoś poznać, a czasem warto wykazać inicjatywę. Po drugie, lubimy podpatrywać, podglądać, lubimy wiedzieć, co dzieje się u innych ludzi i wyciągać z tego wnioski dla siebie. Bo nagle się okazuje, że znana gwiazda też się czuje samotna. Albo przysłowiowa Katarzyna z Radomia ogląda "Wyspę miłości" i myśli: "Ta dziewczyna ma tak jak ja, ma taką samą historię. To znaczy, że ja też mogę znaleźć miłość i być szczęśliwa". My się z bohaterami takich programów lubimy identyfikować – tłumaczy ekspertka.