Ferie 2021. Miejsc na półkoloniach coraz mniej. Jak zapisać dziecko?

Nadchodzące ferie zimowe spędzają rodzicom sen z powiek. Wszystko przez to, że rząd, chcąc załatać dotychczasowe luki w prawie, wprowadza coraz to nowsze rozporządzenia.

Jeszcze do niedawna uczniowie w czasie przerwy od nauki zaplanowanej od 4 do 17 stycznia mieli nie wyjeżdżać na ferie zimowe i nie podróżować po Polsce, lecz pozostawać blisko swoich domów. Jednak rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego zostawiło otwartą furtkę sportowcom, którzy – mimo obostrzeń –w czasie ferii mogli wyjechać na obozy czy zgrupowania.

Organizatorem wypoczynku mogą być jedynie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza. Zajęcia w trakcie przerwy zimowej muszą być prowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym, w grupach maksymalnie do 12 uczniów. Wypoczynek musi być zgłoszony do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W półkoloniach, na które pozwolił rząd, mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej. A co ze starszymi dziećmi? Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami młodzież do 16. roku życia ma zakaz przemieszczania po ulicach bez opieki dorosłego w godzinach 8-16. Niestety, dla nich rząd nie przewidział żadnych atrakcji w okresie ferii. Co więcej, o przed godziną 16 nie mogą samodzielnie wyjść nawet na podwórko czy do parku.