Fiktau-Perepeczko nie myśli o emeryturze. "Przyszłość jest jeszcze przede mną"

Agnieszka Fitkau-Perepeczko jest znaną i cenioną aktorką, była żoną Marka Perepeczki. Choć w maju tego roku skończy 79 lat, to wciąż jest aktywna zawodowo i jest istnym wulkanem energii. Gwiazda dzieli swoje życie pomiędzy dwa kraje, pół roku spędza w Polsce, a pół roku w swojej ukochanej Australii, gdzie pracuje, ma dom i spore grono przyjaciół.

Choć Fitkau-Perepeczko ma na swoim koncie wiele ról, to największą popularność przyniósł jej udział w serialu "M jak miłość", w którym przez wiele lat wcielała się w Simonę, matkę Stefana Mullera.

Co słychać u Agnieszki Fitkau-Perepeczko?

Pandemia odcisnęła duże piętno na życiu aktorki. Z uwagi na swój wiek, obawia się wirusa i przestrzega obostrzeń. Szczególnie w zeszłym roku musiała bardzo ograniczyć swoje życie towarzyskie i zawodowe. W 2020 roku przez kilka miesięcy była uziemiona w Australii i nie podróżowała do Polski. Spędziła też samotne urodziny, ale mimo to nie traciła pogody ducha. Na swoim profilu na Instagramie z okazji 78. urodzin pochwaliła się niezwykle kobiecymi fotografiami, na których pozowała w pończochach i z butelką luksusowego szampana.

"To były urodziny... niezwykle samotne, ale w sercu radość... nadzieja.. miłość..." - napisała Fitkau-Perepeczko.

Gwiazda uwielbia być w ciągłym ruchu i ani myśli o emeryturze. Choć w przyszłym roku będzie świętować 80. urodziny, to wciąż chce spełniać marzenia i podejmować nowe aktorskie wyzwania.

