Finał Euro 2024. Oto partnerki piłkarzy reprezentacji Anglii. Kim są?

Zacznijmy od żony kapitana reprezentacji Anglii, Harry'ego Kane. Kate Goodland jest jedną z najpopularniejszych angielskich WAGs. Swojego męża poznała jeszcze w czasach szkolnych. Gdy piłkarz miał 23 lata, zdecydował się na oświadczyny, które miały miejsce na Bahamach. Para pobrała się w 2019 roku. Mają czworo dzieci: Ivy, Vivienne, Louisa oraz Henry'ego. Goodland jest na co dzień instruktorką fitness.

Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o Aine May Kennedy, partnerce Connora Gallaghera, musicie to nadrobić. Irlandzka modelka, tancerka i influencerka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do Laury Celii Valk, chętnie publikuje zdjęcia z ukochanym. Jak sama napisała, na pewno pojawi się na finale w Berlinie.