Fizjoterapeuta ostrzega przed tymi torbami. Skutki używania są opłakane

Torby na kółkach cieszą się dużą popularność wśród osób starszych. To za sprawą funkcjonalności. Dzięki wbudowanym kółkom można łatwo się z nimi przemieszczać — bez potrzeby dźwigania ciężarów. Zapewniają też wygodę podczas robienia zakupów.

Choć wydają się być bezpiecznym rozwiązaniem, w rzeczywistości mogą stanowić zagrożenie dla kręgosłupa. Aby korzystać z torby na kółkach, trzeba ją ciągnąć, co finalnie może prowadzić do problemów z postawą.

Często osoby starsze nie zwracają szczególnej uwagi na odpowiednią technikę chodzenia oraz ciągnięcia bagażu. Zbyt mocne pochylanie ciała do przodu lub skręcanie tułowia mogą prowadzić do nadmiernego obciążenia kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym.

Na pierwszy rzut oka ciężar przesuwa się sam. To tylko pozory. Torba, nawet na kółkach, wymaga wysiłku przy jej ciągnięciu, co może nadwyrężyć plecy i ramiona. Seniorki, starając się zmieścić jak najwięcej rzeczy do torby, nie zdają sobie sprawy, że nadmierna waga staje się problemem. Trudnością pojawiają się też, gdy kółka utkną w nierównościach na chodniku. Trzeba udźwignąć torbę wraz ze stelażem i całą zawartością.