Franek Broda sprzeciwia się nominacji Przemysława Czarnka na ministra edukacji. "Jeden z największych homofobów"

Przemysław Czarnek znany jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi na temat orientacji seksualnych. - Ideologia LGBT to jest co innego niż homoseksualiści, biseksualiści, transwestyci czy inni tam jeszcze queer, czyli dziwacy. To są ludzie. Pogubieni oczywiście w swojej seksualności, pogubieni w swoim życiu, jednocześnie chorzy z nienawiści do ludzi heteroseksualnych, do tradycji, do chrześcijaństwa, ale to jest inna rzecz. Ale ludzie. Nikt im człowieczeństwa nie odmawia. Natomiast LGBT to jest ideologia, która fałszuje rzeczywistość, która wprowadza totalny relatywizm i próbuje zrównać dobro ze złem – mówił m.in. Przemysław Czarnek na antenie TVP Info.