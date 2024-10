"Freak matching". Jeden z najpopularniejszych trendów randkowych na 2025 rok

Bycie singlem poszukującym miłości wcale nie jest łatwe. W wielu przypadkach bywa tak, że trzeba zmierzyć się z niejedną "ropuchą", by wreszcie trafić na "księcia". A to wymaga nie lada cierpliwości.

Ponadto trendy w randkowaniu zmieniają się na przestrzeni lat. Jak to będzie wyglądało w 2025? Szczegóły ujawnił sondaż przeprowadzony przez aplikację randkową Plenty of Fish na sześciu tysiącach użytkowników.

Hasło "przeciwieństwa się przyciągają" jest chyba największym mitem, jeśli chodzi o randkowanie i związki. W większości przypadków ludzie dobierają się na podstawie podobieństw. Może chodzić o takie same wartości, plany na przyszłość czy cechy charakteru. Ale relacja może zostać nawiązana nawet za sprawą tego samego ulubionego filmu.

Okazuje się, że na znaczeniu zyskują również wspólne dziwactwa. To właśnie "freak matching" będzie jednym z najpopularniejszych trendów randkowych w 2025 roku. W sondażu Plenty of Fish 39 proc. osób przyznało się do "dziwacznego dopasowania", czyli nawiązania kontaktu z kimś na podstawie wspólnych dziwactw, ekscentryczności czy nietypowych zainteresowań.