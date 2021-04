Wojciechowska zrobiła pisankę na Mount Evereście. Wspomina wyjątkową Wielkanoc

W kwietniu i maju 2006 roku Wojciechowska była w trakcie wyprawy na Mount Everest. Historię zdobycia szczytu oraz lata przygotowań poprzedzające to wydarzenie, opisała w swojej książce pt. "Przesunąć Horyzont". Wówczas święta wielkanocne spędziła z dala od domu i bliskich, ale za to spełniając swoje marzenia.

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy Martyna Wojciechowska wróciła wspomnieniami do świąt sprzed 15 lat. Nie miała wtedy uroczystego śniadania, nie widziała się z rodziną, ale kultywując tradycję, pod Everestem zrobiła pisankę.

"Wielkanoc 2006... Baza pod Mount Everestem i moja własnoręcznie zdobiona pisanka! Święta spędzone z dala od rodziny to zawsze był dla mnie trudny czas. W tym roku większość z nas jest na to skazana" - napisała na Instagramie podróżniczka.

"Wierzę, że choć może nas dzielić "dystans społeczny” i odległość, to prawdziwą bliskość zawsze można odnaleźć, niezależnie od kilometrów, które są między nami. Życzę wam więc, mimo wszystko, spokojnych świąt, spotkań z najbliższymi choćby w rozmowie telefonicznej, przez wideochat albo pomachanie przez okno. Dużo zdrowia i miłości" - dodała Wojciechowska.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!