Paulina Holtz powiększyła biust? Pokazała zdjęcie

Holtz pochodzi z aktorskiej rodziny. Co ciekawe, jej mama – Joanna Żółkiewska również gra od lat w serialu "Klan", gdzie wciela się w postać pani Surmacz. Paulina trafiła na plan, gdy miała zaledwie 20 lat. Z produkcją, która przyniosła jej rozpoznawalność, jest związana do dziś.

Praca i pasja

Za pośrednictwem mediów społecznościowych pani Paulina nie tylko promuje zdrowy styl życia, ale także zachęca kobiety do samoakceptacji.

- Moi przyjaciele, bliscy, rodzina kochają mnie tak samo w dresie, z nieumytą głową i odrapanym lakierem na paznokciach. Ci dla których ważny jest tylko lakier nie są ważni dla mnie. Nie bądź człowiekiem, który pod zdjęciami a necie pisze: gruba, brzydka, nie znam jej ale nie lubię, mogłaby coś ze sobą zrobić...itp. Nie bądź takim człowiekiem bo smutek w Twoim sercu będzie coraz większy a frustracja zacznie zjadać Cię od środka – pisała pod zdjęciem, do którego zapozowała w stroju kąpielowym.

"To będzie przełom w mojej karierze"

Nic dziwnego, że w kontekście wcześniejszych działań, zdjęcie, do którego Holtz pozuje w sukience z głębokim dekoltem, było dla jej fanów sporym zaskoczeniem. Pod wspomnianą fotografią aktorka napisała:

- Moi drodzy, chcę się z wami wiosennie podzielić fantastyczną wiadomością! Ponieważ wchodzę w wiek, w którym aktorce coraz ciężej dostać pracę uznałam, że zmiana tzw. "warunków" znacznie mi w tym pomoże i powiększyłam piersi! Czuję, że to będzie przełom w mojej karierze! Od razu uspokoję zaniepokojonych - wkłady są ekologiczne, bawełniane i nie mają w składzie żadnych produktów odzwierzęcych! Teraz z nową nadzieją patrzę na popandemiczną rzeczywistość.

"No dobry żart", "Normalnie Katarzyna Figura" czy "Ale super, że ma pani takie wspaniałe poczucie humoru! Dobrego, a nawet jeszcze lepszego dnia!" – mogliśmy przeczytać w komentarzach.

Zosia Zborowska ukrywała ciążę 7 miesięcy

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!