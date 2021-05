Fryderyk Karzełek miał wysoki dług. Mówi, co zrobić na początku

To zabrzmi abstrakcyjnie. Pod koniec 1998 r. wróciłem do Polski po bardzo głębokich przemyśleniach, po wielu szkoleniach… Ja tam nie zamknąłem działalności, dalej prowadziłem biznes, ale musiałem spłacać długi. Ogłosiłem upadłość, ale to mi nie zamykało drogi dalej. Miałem komorników, zobowiązania do spłaty… Kiedy przyjechałem do Polski pojawiło się mnóstwo pomysłów, cztery miesiące po powrocie otworzyłem działalność. Zacząłem zarabiać pieniądze. Odkryłem w sobie potencjał i okazało się, że jest zapotrzebowanie na wiedzę, którą zdobyłem w Niemczech na szkoleniach. Chodziło o umiejętności sprzedażowe, komunikacyjne, zarządzanie. Tego w Polsce nie było. Zacząłem prowadzić szkolenia i konsultacje dla największych polskich firm. Dzięki temu pojawiły się ogromne pieniądze.