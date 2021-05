Molestowanie na polskich uczelniach. "Przez lata ten temat był zamiatany pod dywan"

Prof. Michał Kaczmarczyk: Zgadza się. Z przeprowadzonych w 2019 roku badań Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, że ok. 41 proc. studentek i studentów doświadczyło molestowania czy innych form przemocy. Większość tej grupy, bo 47 proc. stanowiły kobiety. Podobne wnioski płyną z badania pilotażowego przeprowadzonego na losowo wybranych 120 studentach przez naszą Poradnię Prawa Akademickiego. Aż 48 proc. ankietowanych zadeklarowało, że doświadczyło na uczelni różnych form przemocy, dyskryminacji lub molestowania. Tutaj również większość grupy to kobiety, co mówi nam nieco więcej o problemie – zazwyczaj mamy do czynienia z dyskryminacjami z podtekstem seksistowskim. Według danych pozyskanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w latach 2010-2018 doszło w Polsce do zgłoszenia 50 przypadków molestowania i dyskryminacji, w których prowadzono postępowania karne lub wyjaśniające. To naprawdę sporo.