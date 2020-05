Papiloty – czym są, jak je zrobić? Domowe sposoby na piękne fale i loki

Papiloty – co to jest?

Papiloty to pewien rodzaj wałków do kręcenia włosów wykonanych z miękkiej gąbki, gumy albo silikonu. W środku miękkiego materiału znajduje się drucik, który umożliwia zwijanie papilotów i utrzymuje skręcone włosy. Najbardziej popularne są papiloty z gąbki z drucikiem w środku. Są one bardzo miękkie, lekkie, nie wyrywają włosów ani nie powodują dyskomfortu. Niektóre rodzaje papilotów, na przykład piankowe nie mają w środku drucika, a zamiast niego posiadają zapięcie, które utrzymuje skręt. Takie papiloty są dosyć śliskie, nie wyrywają włosów i idealnie sprawdzą się na włosach cienkich i niezbyt długich. Do włosów długich i półdługich lepiej nadadzą się papiloty gumowe. Są one jednak bardziej sztywne, przez co gorzej nadają się do spania.