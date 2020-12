Fundacja Małych Stópek z honorową nagrodą. Założyciel nawoływał do odkażania ulic po Marszu Równości

"To odznaczenie przyznane przez 'nierzecznika' praw dziecka oczywiście ma wymiar polityczny. To dalszy ciąg antyaborcyjnej krucjaty pana Mikołaja Pawlaka, to dalszy ciąg krucjaty wymierzonej przeciwko osobom LGBT. Rzecznik powinien zająć się przede wszystkim ochroną życia dzieci już narodzonych. Tymczasem wręcza odznaczenie ultrakonserwatywnemu, religijnemu fundamentaliście" - w rozmowie z "GW" powiedziała posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.