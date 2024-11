Gala 5. edycji Warszawskiego Maratonu Fotograficznego, organizowanego przez Green Caffè Nero. Nagrodzono najlepsze prace

Warszawski Maraton Fotograficzny to inicjatywa kawiarni Green Caffè Nero, dedykowana wszystkim pasjonatom fotografii – zarówno profesjonalistom, jak i amatorom. Uczestnicy mieli za zadanie w ciągu jednego dnia wykonać 8 zdjęć w 8 tematach, stanowiących spójną kompozycję. W tym roku były to: razem, z perspektywy żaby, z lotu ptaka, z bliska, w ruchu, w bezruchu, osobno, autorska interpretacja numeru startowego oraz kategoria dodatkowa: portret. Piąta odsłona fotomaratonu okazała się rekordowa pod względem frekwencji – wzięło w niej udział 550 osób.

Green Caffè Nero to więcej niż kawiarnie - to miejsce tworzone przez otwartych ludzi pełnych pasji, które wpisuje się w tkankę miejską oraz stanowi centrum lokalnej społeczności, przestrzeń do rozmów i integracji dla mieszkańców. Wystrój każdej z nich współtworzą polscy artyści i rzemieślnicy, dzięki czemu zyskują one indywidualny charakter, dopasowany do otoczenia, w którym się znajdują.