Gala MET 2023 ukłonem w stronę Karla Lagerfelda. Zaproszony nietypowy gość

Gala MET 2023 – szczegóły

W tym roku gala odbędzie się 1 maja, a jej hasło przewodnie już wybrzmiało: "in honour of Karl". Uroczystość ma być bowiem hołdem w stronę zmarłego cztery lata temu Karla Lagerfelda, który do ostatnich dni projektował dla domu mody Chanel. Jednak w swojej karierze projektant tworzył także dla Fendi, Chloé, Valentino czy Balmain. Prawdopodobne zatem, że goście będą wybierać archiwalne projekty tych marek. Wydarzenie poprowadzą: Dua Lipa, Penélope Cruz, Michaela Coel oraz Roger Federer.