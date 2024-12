Dorota Gardias w rozmowie z "Faktem" wspomniała, w jaki sposób jej córka poznała prawdę o świętym Mikołaju. Choć prezenterka początkowo nie chciała mówić o tym, że to rodzice tak naprawdę odpowiadają za prezenty, Hania była nieustępliwa. "Po 15 minutach w końcu odpuściłam i powiedziałam: 'Haniu, jak ci to powiem, to będziesz bardzo żałowała'" - wyjawiła Gardias.