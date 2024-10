Gdy przyjechała karetka, było już za późno. Nikt nie pomógł

25 października 2024 roku mija 19 lat od śmierci Miry Kubasińskiej. Fani bluesa do tej pory wspominają jej wokal. Wszystko zaczęło się, gdy wraz ze swoim chłopakiem Tadeuszem Nalepą zgłosiła się na Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie. Ich wykonanie "Let’s Twist Again" zrobiło furorę.

Potem Kubasińska została wokalistką dwóch zespołów – The London Beats oraz Blackout, który później zmienił nazwę na Breakout. Mimo iż wyszła za mąż za Nalepę i urodziła syna Piotra, nie zrezygnowała z kariery muzycznej.

Po powrocie do kraju w 1969 roku Mira Kubasińska wywołała skandal swoim hipisowskim tańcem na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Lecz to tylko przysporzyło jej popularności. Lata 70. były dla Nalepy i jego żony czasem dobrostanu. Trzyosobowa rodzina zamieszkała w domu w Józefowie pod Warszawą. Jednak koniec końców małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Do rozwodu doszło w 1980 roku.