Gdy się poznali, przyszły prezydent miał zaledwie 15 lat. Ich związek wywołał skandal

"Nie zachowywał się jak nastolatek"

Uczucie okazało się silniejsze od zdrowego rozsądku, dlatego też ani Brigitte, ani Emmanuel nie zwracali uwagi na plotki, którymi szybko zaczęło żyć całe miasto. Wybuchł skandal. W pewnym momencie rodzice Macrona poprosili Brigitte, aby ta pozostawiła ich syna przynajmniej do czasu, gdy skończy on 18 lat. Nauczycielka przyznała, że nie może im tego obiecać. Wtedy matka i ojciec Emmanuela postanowili wysłać go do Paryża. Jednak nawet rozłąka nie osłabiła uczuć. Brigitte odeszła od męża i wyjechała do stolicy Francji, aby dać związkowi szansę. Kiedy Emmanuel skończył 18 lat, para przestała się ukrywać.