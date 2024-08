Gdzie wlewać wybielacz do pralki? Wielu popełnia błąd

Używasz wybielacza do tkanin? Upewnij się, że wlewasz go do odpowiedniej komory w pralce. Nieprawidłowe stosowanie detergentu może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Białe tkaniny mają tendencję do żółknięcia i szarzenia. Istnieje wiele sposobów, aby przywrócić im dawny kolor, jednak największą popularnością cieszą się wybielacze. Nie trzeba ich rozcieńczać. Wystarczy wlać go do odpowiedniej komory. Okazuje się, że większość z nas wlewa je nie tam, gdzie trzeba, co może skutkować awarią pralki.

Jak używać wybielacza w pralce?

Większość wybielaczy bazuje na chlorze i innych, silnych substancjach chemicznych. Choć efekt jest widoczny od razu po wypraniu, nieumiejętne stosowanie detergentu może skutkować uszkodzeniem tkaniny. Należy stosować go zgodnie z zaleceniem producenta. Można stosować je na dwa sposoby — jako płukankę (w przypadku tkanin delikatnych) bądź wlać niewielką ilość bezpośrednio do pralki.

Jak używać wybielacza w pralce? Detergent należy wlać do komory przeznaczonej do prania wstępnego. Zostanie od wykorzystany w pierwszej fazie prania, dzięki czemu będzie miał szansę szybko zadziałać, a przy tym nie uszkodzi pralki i tkanin.

Coraz więcej osób decyduje się na stosowanie domowych środków wybielających, takich jak soda oczyszczona czy ocet. Gdzie wlewać ocet? Jeśli chcesz przywrócić ubraniom biały kolor, wlej go do komory na pranie wstępne. Używasz octu do zmiękczania ubrań? Umieść go w szufladzie przeznaczonej na płyn do płukania.

A co z sodą oczyszczoną? Należy wsypać ją do komory przeznaczonej do prania wstępnego i zasadniczego. Jeśli chcesz wzmocnić działanie wybielające, dodaj ją bezpośrednio do bębna.

Ile powinno się dodawać proszku do prania?

Choć w sklepach można znaleźć dziesiątki różnych produktów przeznaczonych do prania, najczęściej wybieranym produktem jest proszek. Ile powinno używać się proszku? Wszystko zależy od stopnia zabrudzenia prania. W przypadku brudnych tkanin należy używać ok. 100 g detergentu. Trzeba wsypać go zarówno do komory przeznaczonej na pranie wstępne jak i zasadnicze. W przypadku lekkich zabrudzeń ilość proszku można zredukować o połowę.

