Gdzie wyrzucić torebkę po pieczywie? Wielu się myli

Wydaje się, że segregacja śmieci jest dość intuicyjną czynnością. Niestety w przypadku torebek po pieczywie nie jest to aż tak oczywiste. Nie wszyscy wiedzą bowiem, że nie powinny trafiać do pojemników na papier. Nie tylko ze względu na foliowe "okienko".

Coraz więcej gmin nakłada kary na mieszkańców, którzy niewłaściwie segregują swoje odpady. Niestety to może wiązać się nawet ze zwiększeniem opłaty za wywożenie śmieci, dlatego to ważne, aby wiedzieć, jak robić to prawidłowo. Zdarza się, że nieświadomie popełniamy błędy, za które możemy słono zapłacić. Tak też jest w przypadku torebek po pieczywie.

Torebki po pieczywie lądują w pojemniku na papier? To błąd

Właściwa segregacja śmieci może okazać się banalnie prosta, jednak wyłącznie wtedy, gdy nieco zgłębimy ten temat. Istnieją bowiem odpady, które nie zawsze powinny lądować tam, gdzie nam się wydaje.

Kiedy zapytalibyśmy kogoś, gdzie wyrzuca papierowe torebki po pieczywie, zdecydowana większość najprawdopodobniej odpowiedziałaby, że do kontenera na papier. Niestety to powszechny błąd.

Okazuje się, że produkt ten nie nadaje się do recyclingu. Wszystko przez dodatki chemiczne, które się w nim znajdują. Właśnie dlatego torebka po pieczywie powinna trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

"Papier z takiej torebki nie jest czystym papierem (ma chemiczne dodatki), dlatego nie wyrzucaj go do papieru" - tłumaczy Zakład Segregacji Odpadów w Warszawie.

Gdzie wyrzucić pudełko po pizzy?

Torebka po pieczywie to niejedyny produkt, który często trafia do niewłaściwego kosza. Nie mniej problematyczne okazuje się także pudełko po pizzy. W końcu zazwyczaj wykonane jest z kartonu, dlatego wydawać by się mogło, że powinno trafić do ponownego recyklingu, jednak pozory mogą mylić.

Nie wszyscy wiedzą, że brudne pudełko po pizzy należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Wszystko przez zabrudzenia powstałe podczas przechowywania w nim często dość tłustego pokarmu. Warto jednak wiedzieć, że zanim się go pozbędziemy, należy wyjąć z jego wnętrza folię aluminiową, która z kolei powinna trafić do pojemnika na tworzywa sztuczne.

