Zapłacisz nawet 5 tys. zł. Zastanów się, zanim wyrzucisz

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Każde gospodarstwo domowe wyposażone jest w specjalne pojemniki na śmieci, do których mieszkańcy mogą wyrzucać wyprodukowane przez siebie śmieci. Nie wszystkie przedmioty powinny jednak trafiać do naszych przydomowych kontenerów.

Co zalicza się do elektrośmieci?

O niewłaściwej segregacji śmieci gminy dowiadują się od firmy odbierających wytworzone przez nas odpady. To właśnie lokalne władze mogą również podjąć decyzję o ukaraniu nas, podnosząc nawet czterokrotnie opłatę za wywóz wyprodukowanych przez nas nieczystości. Nie wszyscy wiedzą, że to niejedyne konsekwencje, z którymi możemy się mierzyć w związku z niewłaściwą segregacją odpadów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sprawa wydaje się być nieco poważniejsza w przypadku elektrośmieci. Jeśli wyrzucimy je do niewłaściwego kontenera, możemy zostać ukarani mandatem nawet do 5 tys. zł. W skrajnych przypadkach grozi nam także za to areszt.

Niestety wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy, co zaliczane jest do tego typu śmieci. Są to m.in.: baterie, żarówki energooszczędne, zużyty sprzęt elektroniczny, zepsute telefony komórkowe, sprzęt AGD oraz RTV.

Gdzie oddawać elektrośmieci?

Wiele osób zastanawia się, gdzie w takim razie należy wyrzucać elektrośmieci. Okazuje się, że opcji mamy więcej niż się wydaje. W Polsce są bowiem dostępne specjalne punkty zbiórki, gdzie każdy może przywieźć tego typu produkty.

Warto również wiedzieć, że często także wiele sklepów elektronicznych również oferuje zabranie zużytego sprzętu w przypadku, gdy kupujemy u nich nowy. Istnieją także mobilne punkty zbiórki elektrośmieci, w których cyklicznie można oddać tego typu odpady.

Ruszył plebiscyt #Wszechmocne. W formularzu poniżej zgłoś swoją kandydatkę w kategorii #Wszechmocne wśród kobiet.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.