Co oznacza pasek na tubce z pastą? Większość nie ma pojęcia

Zielony, czerwony, niebieski oraz czarny - to właśnie tymi kolorami oznaczone są tubki pasty do zębów. Najczęściej oznaczenia znajdują się na ostrej krawędzi opakowania. Nie rzucają się w oczy, jednak większość z nas i tak miała okazję je dostrzec. Wyjaśniamy, co tak naprawdę oznaczają.

Co oznaczają kolorowe oznaczenia na tubkach pasty do zębów?

Powszechnie uważa się, że zielony kolor oznacza naturalne składniki, czerwony zaś sugeruje dodatek sztucznych substancji, niebieski wskazuje na kombinację ziołowych i medycznych składników, a czarny ma informować o całkowicie sztucznym składzie. Tymczasem prawda jest zaskakująca.

Te oznaczenia są bowiem jedynie wskaźnikami dla maszyn produkcyjnych. Lasery rozpoznają odpowiednie kolory, dzięki czemu mogą prawidłowo zamknąć tubki na taśmie produkcyjnej. Kolor paska zwykle odpowiada barwie logo producenta lub napisów na opakowaniu. Skład past można przeczytać na etykiecie, a kolorowe prostokąty na tubce zgrzewającej nie mają z nim nic wspólnego.

Gdzie wyrzucić zużytą tubkę po paście?

Skoro już wiemy, co oznaczają kolorowe oznaczenia na tubkach pasty do zębów, warto również upewnić się, że wyrzucamy opakowania do odpowiedniego pojemnika. Niestety wciąż wiele osób popełnia błąd, umieszczając je w koszu na odpady zmieszane. Wszystko przez to, że nie jesteśmy w stanie dokładnie usunąć pozostałości po paście z ich wnętrza.

Okazuje się jednak, że powinny one lądować w żółtym kontenerze na metale i tworzywa sztuczne. Wcześniej należy pamiętać także o tym, by jak najdokładniej wycisnąć znajdującą się w środku pastę do zębów, tak by nic się z niej nie zmarnowało.

