George Clooney wyznał, że przez osiem lat nigdy z żoną nie zrobili jednej rzeczy. "To ściema"

George Clooney i Amal Clooney są małżeństwem od ośmiu lat. Rocznica ich ślubu przypada na 27 września. Szczęśliwi zakochani pojawili się ostatnio na evencie Clooney Foundation For Justice Inaugural Albie Awards. To właśnie tam podczas rozmowy z dziennikarzami Clooney miał powiedzieć coś, co wyjątkowo zaskoczyło internautów. Nie dowierzają, że te słowa to prawda.