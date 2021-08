Gessler w euforii. Jej słowa do Anity Włodarczyk to hit

— Miała testy, które pokazały, co wpływa dobrze, a co źle na gojenie. To był rodzaj bardzo spersonalizowanej medycyny, która tak naprawdę na świecie dopiero się zaczyna. W ten proces byli zaangażowani: dietetyk, specjalista od przewodu pokarmowego, specjalista od medycyny żywienia, fizjoterapeuci. Jak widać, tylko tak można dzisiaj robić prawdziwą medycynę sportową - powiedział dr Śmigielski dla Onet Sport.