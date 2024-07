Giertych ma pomysł na dekryminalizację ustawy aborcyjnej. "Jest podły"

Marta Lempart wzięła na tapet pomysł Romana Giertycha dotyczący ustawy aborcyjnej, twierdząc, że poseł najwyraźniej nie wie, w jaki sposób działa polskie prawo. - To jest poziom, który panu "mecenasowi" nie pozwoliłby zdać kolokwium na trzecim roku prawa - twierdzi aktywistka.

Przypomnijmy, że Roman Giertych nie głosował w sprawie ustawy o dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji, za co został ukarany przez Donalda Tuska. Za to w rozmowie z portalem Gazeta.pl przedstawił swój pomysł. Zamiast ścigania z urzędu zaproponował ściganie na wniosek kobiety, która dokonała aborcji.

Działaczka Strajku Kobiet powiedziała w nagraniu udostępnionym na Instagramie, w jaki sposób może zadziałać projekt ustawy Giertycha, który nazwała "projektem łapanki". Jak stwierdziła, "wszystkie osoby pomagające w aborcjach w ciągu mniej więcej miesiąca trafią do aresztów śledczych". W jaki sposób?

W dalszej części postu Lempart nie szczędziła Giertychowi słów. - Za tym, że jest podły, przemawia to, że jest fanatykiem, antydemokratą, wskrzesicielem Młodzieży Wszechpolskiej i człowiekiem, który, póki będzie miał cokolwiek do powiedzenia, nie dopuści, żeby Polska była chociażby częściowo świecka - skwitowała.

