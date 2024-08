Jest po pięćdziesiątce. Otwarcie mówi o swojej seksualności

56-letnia Gillian Anderson stawia na otwartość. W trakcie wywiadów poważnie podchodzi zarówno do osoby przeprowadzającej rozmowę, jak i jej odbiorców. Fani aktorki z pewnością wiedzą, że nie boi się odpowiadać na trudne pytania. Nie ma też problemów z tym, aby od czasu do czasu pokazać się nieco od prywatnej strony. W najnowszym wywiadzie Anderson odniosła się do swojej seksualności, przy okazji wspierając wszystkich, którzy mają inne preferencje.