Miała męża seksoholika. Po 17 latach nie było czego ratować

W latach 90. David Duchovny był jednym z najpopularniejszych hollywoodzkich aktorów. To wpłynęło nie tylko na jego rozwijającą się karierę w branży, ale także powodzenie wśród kobiet. Aktor spotykał się m.in. ze znaną z serialu "Twin Peaks" Sheryl Lee, Sharon Stone, Winoną Ryder czy Ashley Judd.

Choć Leoni zdecydowała się mu to wybaczyć, gdy sam dobrowolnie zgłosił się do kliniki odwykowej, ostatecznie rozstali się po 17 latach bycia razem. Ich rozwód miał miejsce w 2014 roku.

Życie uczuciowe Davida Duchovnego ponownie stało się gorącym tematem w 2017 roku, kiedy w mediach pojawiła się informacja, że aktor spotyka się z młodszą o 33 lata piłkarką Monique Pendleberry . W 2023 roku pokazali się razem publicznie na czerwonym dywanie podczas premiery filmu "My i wy". W mediach społecznościowych nie znajdziemy jednak ich wspólnych, prywatnych zdjęć.

Należy też wspomnieć o rzekomym romansie Davida Duchovnego z drugą gwiazdą "Z Archiwum X", czyli Gillian Anderson. Plotki rozgrzała pewna sytuacja. Trwała wówczas promocja debiutanckiego albumu aktora "Hell of Highwater" w Nowym Jorku. W pewnym momencie na scenie do Duchovnego dołączyła Anderson. Między dwojgiem doszło do pocałunku.