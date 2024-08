Głodny? Spróbuj "Porcji DobreGO!" od Żabki. Podczas wakacji zadbaj o wartościowe i smaczne posiłki – dobre na każdą porę dnia

Kluczowym warunkiem utrzymania dobrej kondycji i samopoczucia jest dbanie o właściwe nawyki żywieniowe przez cały rok. By ułatwić konsumentom to zadanie, szczególnie podczas trwających wakacji, Żabka zachęca do sięgania po zbilansowane dania gotowe i przekąski skomponowane przy współpracy z dietetykiem, które dostępne są w każdym sklepie sieci. Kolejna odsłona kampanii "Głodny? Mniam to w Żabce!" pod hasłem "Głodny DobreGO?" zawiera szeroki wybór produktów marek własnych oznaczonych etykietą programu "Porcja DobreGO!".

Wakacje w Polsce? Koniecznie z "Porcją DobreGO!"

Według badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną[1], wyjazdy wakacyjne planuje aż 70% Polaków, prawie tyle samo – bo 66% respondentów – najdłuższy ze swoich wyjazdów spędzi w kraju. Najchętniej nad morzem (36% wskazań) i w górach (21%).

Prosto i szybko może też znaczyć smacznie i różnorodnie, bez względu na to, czy przebywamy w pracy czy na urlopie. Chcemy, aby nasze produkty oznaczone etykietą "Porcja DobreGO!" zachęcały klientów, by na co dzień sięgali po zróżnicowane i wartościowe posiłki, które o każdej porze dnia czekają na nich w najbliższej Żabce. W wakacyjnej odsłonie akcji "Głodny DobreGO?" – prócz produktów które są już dobrze znane naszym klientom – pojawiły się też nowości. Wybierając się na plażę czy do lasu na wycieczkę, warto sięgnąć po produkty z zieloną etykietą "Porcja DobreGO!". Może to być sałatka, kanapka czy płynna przekąska np. Foodini – aby skompletować szybko i łatwo, śniadanie, pożywny letni lunch lub obiad – mówi Joanna Kasowska, dyrektor jakości i standardów zarządzania żywnością w Grupie Żabka.

Program "Porcja DobreGO!" to odpowiedź na potrzeby konsumentów, ich różne style życia, podejmowane aktywności oraz preferencje smakowe (w tym np. produkty roślinne, z wysoką zawartością błonnika czy białka). Produkty oznaczone etykietą "Porcją DobreGO!" posiadają bardzo dobry skład odżywczy, co potwierdza umieszczony na froncie opakowania międzynarodowy system znakowania żywności Nutri-Score "A", "B" lub "C". Charakteryzują się również tzw. czystą etykietą, co oznacza, że z ich składu wyeliminowano: konserwanty, polepszacze i wzmacniacze smaku, sztuczne barwniki, aromaty czy np. środki spulchniające. "Porcja DobreGO!" to jednocześnie zobowiązanie, mające na celu dbanie o jakość i dobre żywienie, realizowane pod hasłem: "Zrównoważone życie dla każdego i na co dzień" w Strategii Odpowiedzialności Grupy Żabka.

Na szlak, na plażę, w biurze i w domu

Aż do końca wakacji, na półkach sklepowych sieci Żabka pojawi się wiele nowych, smacznych i pożywnych dań gotowych oraz przekąsek w jeszcze atrakcyjniejszych cenach przy zakupach z aplikacją Żappka. Dla tych, którzy będą w podróży, lub pracują w domu bądź w biurze, Żabka poleca m.in.:

kanapki Tomcio Paluch: o obniżonym indeksie glikemicznym z szynką drobiową, ogórkiem i sałatą na chlebie proteinowym lub z pieczonym kurczakiem i suszonymi pomidorami na chlebie proteinowym – to produkty m.in. dla osób zmagających się z cukrzycą oraz tych, które prewencyjnie chcą zapobiegać szybkim skokom glikemicznym. Tego typu propozycje dają uczucie sytości na dłużej.

dania obiadowe Szamamm: filet z kurczaka z piri piri w sosie paprykowym z brokułem i fasolką szparagową lub tagliatelle w sosie szpinakowym w kurczakiem – posiłki dla osób, które poszukują smacznych połączeń warzyw, makaronów i kasz bogatych w źródło białka.

sałatkę Dobra Karma z makaronem, pieczonymi paskami z fileta z kurczaka, pesto bazyliowym, pomidorkami koktajlowymi, czarnymi oliwkami i twardym dojrzewającym serem – rozwiązanie dla osób, które chcą po posiłku czuć się "zdrowo najedzone". Smaczna mieszanka różnych warzyw pozwala zaspokoić jedną z zalecanych porcji warzyw dziennie, kurczak zapewnia uczucie sytości na dłużej, a jednocześnie dostarcza niewielu kalorii.

falafel rollo z surówką warzywną i sosem koktajlowym oraz tortille: z pieczonym kurczakiem w ziołach w stylu włoskim lub ze stripsami z kurczaka w stylu orientalnym – propozycje, w tym także wegetariańskie, będące zdrowszą alternatywą dla popularnych orientalnych dań.

Oferta produktów oznaczonych etykietą "Porcja DobreGO!" dostępna jest we wszystkich sklepach Żabka w całej Polsce – także w ponad 140 sklepach sezonowych zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych.

Akcji promującej produkty z "Porcji DobreGO!" towarzyszy szeroka kampania komunikacyjna. Autorem koncepcji kreatywnej jest agencja H2O, ta sama agencja odpowiada również za realizację materiałów BTL. Zakupem mediów zajął się dom mediowy Value Media. Realizatorem spotów sponsorskich jest Studio Bites (reżyser Jakub Hajduk) oraz agencje: H20 i Gong.

Więcej o programie "Porcja DobreGO!" na stronie sieci Żabka, pod linkiem: https://www.zabka.pl/porcja-dobrego/ oraz w Raporcie Odpowiedzialności Grupy Żabka za rok 2023: https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/.

Grupa Żabka powstała na początku 2021 roku. Składa się z trzech podstawowych jednostek biznesowych: Żabka Polska, Żabka Future i Żabka International, które są wspierane przez Przywództwo Strategiczne, definiujące strategię i rozwój Grupy, strategię personalną i finansową oraz odpowiadające za synergię procesów w ramach Grupy. Żabka Polska koncentruje się na działalności detalicznej i odpowiada głównie za operacyjne i handlowe aspekty działalności Grupy, w tym zarządzanie i rozwój nowoczesnej sieci placówek stacjonarnych typu modern convenience oraz ogólnopolskiej sieci logistycznej Grupy. Żabka Future odpowiada za przyśpieszenie tworzenia cyfrowego ekosystemu convenience z synergiami pomiędzy jego częściami oraz zapewnienie optymalnej technologii do wielokierunkowego rozwoju Grupy. Z kolei Żabka International odpowiada za realizację ekspansji zagranicznej Grupy. W skład Grupy Żabka wchodzą także firma Maczfit, lider rynku cateringu dietetycznego w Polsce oraz Dietly.pl, wiodąca platforma e-commerce w tym segmencie. Celem Grupy jest tworzenie i łączenie wygodnych i odpowiedzialnych rozwiązań w obszarze convenience, które ułatwiają klientom codzienne życie. Działania w obszarze odpowiedzialności Grupa rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową. W ramach strategii odpowiedzialności Grupa Żabka podjęła się zobowiązań m.in. w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, wzmacniającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz cyrkularności i dekarbonizacji. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 2023: https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/

O programie "Porcja DobreGO!" od Żabki

Program "Porcja DobreGO!" ma na celu promocję dobrze zbilansowanych i smacznych posiłków, które mogą być szybkim rozwiązaniem na każdą porę dnia, oferując bogatą gamę dań gotowych oraz przekąsek. Są to zarówno znane i lubiane klasyki, jak i bardziej egzotyczne smaki oraz kuchnie. Produkty objęte programem tworzone są z pasji do smaku, we współpracy z dietetykiem, który najlepiej zna niedobory żywieniowe Polaków i chce, aby bez wyrzutów sumienia poczuli dobrodziejstwo posiłków "DobreGO!". Celem inicjatywy jest pokazanie, że dobre odżywianie nie musi iść w parze z czasochłonnym procesem planowania oraz przygotowywania posiłków – zmiana diety na własnych warunkach może być prosta i wygodna. Specjalne oznaczenie ,,Porcja DobreGO!" na produktach marek własnych, takich jak Szamamm, HAPS!, Dobra Karma czy Tomcio Paluch, pozwalają na dokonanie bardziej świadomych wyborów zakupowych – zarówno dla siebie, jak i dla najbliższych. "Porcja DobreGO!", czyli wartościowe posiłki na każdą porę dnia od Żabki.

