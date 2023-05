Głośno miauczał na ławce. W końcu ktoś się nim zainteresował

Codziennie wracał w to samo miejsce. Kot siedział na ławce i głośno miauczał, prosząc o uwagę i pieszczoty. Na ciele miał ślady przemocy, świadczące o tym, że został ofiarą innych drapieżników. Jego losem zainteresował się w końcu mężczyzna, który przechodził obok.

- Pierwszy wolontariusz poszedł go szukać w parku, ale nie mógł go znaleźć. Zostawił swój numer ochronie parku, aby zadzwonili, gdyby kot pojawił się ponownie - powiedziała kobieta cytowana przez "Love Meow".

Tak się w końcu stało. Wolontariusze schwytali kotka i przetransportowali go do ośrodka. Tam udzielono mu pomocy weterynaryjnej.

"Jest najbardziej uroczym i spokojnym kotem, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia" - wyznał nowy opiekun kota.

London uwielbia spędzać czas na kolanach swojego ukochanego człowieka, obserwując, co dzieje się za oknem. "Już nie miauczy z desperacji, ale mruczy ze szczęścia" - relacjonuje nowy właściciel.

