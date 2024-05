Gofry jak z budki. Przywróć smak dzieciństwa w domu

Gorące gofry to, obok frytek i waty cukrowej, jedna z potraw, która wielu osobom od razu kojarzą się z wakacjami. Słodki przysmak był atrakcją nad polskim morzem i stałym punktem każdej wycieczki.

Teraz słodki smak wakacji możemy przywołać w domu. Wystarczy, że mamy gofrownicę, poniższy przepis i odrobinę chęci.

Najlepsze gofry, jakie zrobisz. Przepis jest banalny

Zanim zabierzemy się do samego pieczenia, pamiętajmy o kilku prostych zasadach. Jeżeli zależy nam na odtworzeniu "prawdziwego" smaku, nie kupujmy śmietany w sprayu, przygotujmy dodatek w tradycyjny sposób. Nie zapomnijmy też, aby dobrze rozgrzać gofrownicy. Musimy bardzo dokładnie rozsmarować cienką warstwę oleju po całości płytki, na którą wylewamy gofrową masę (tutaj przyda się kuchenny pędzelek, którego "włoski" są wykonane z silikonu). Zwróćmy też uwagę, że smażenie pierwszej porcji zawsze wychodzi najgorzej - kolejne sztuki powinny prezentować się o wiele lepiej!

Przepis na gofry

Składniki (na 24 sztuki):

cztery mąki pszennej;

trzy szklanki mleka;

6 jajek;

2/3 szklanki oleju;

2 łyżeczki proszku do pieczenia;

2 łyżeczki cukru;

dwie szczypty soli. Przygotowanie

Jajka i mleko wyjmij z lodówki, aby nabrały temperatury pokojowej. Delikatnie pokryj jej płyty olejem do smażenia z pomocą kuchennego pędzelka. Oddziel żółtka od białek. Białka przelej do dużej szklanej lub metalowej suchej miski. Żółtka muszą się znaleźć w innym naczyniu. Do żółtek dodaj mleko oraz olej. Potem dodaj mąkę, cukier i proszek do pieczenia. Zmiksuj składniki, aż powstanie gładkie ciasto.

Pozostałe białka ubij z solą w osobnym naczyniu na sztywną pianę. Najlepiej, jeżeli zaczniesz od powolnych obrotów miksera, a następnie stopniowo będziesz podkręcać moc. W trakcie możesz dodać łyżeczkę cukru - piana będzie lekka niczym puch po ok. dwóch minutach. Po tym czasie wróć do miski z ciastem - dodawaj do środka ubite białko stopniowo po łyżce, dokładnie mieszając składniki po każdej nowej porcji piany.

Po pokryciu płyt gofrownicy olejem zamknij ją i rozgrzej do najwyższej mocy. Kiedy zauważysz, że jest gotowa do użycia, wylej chochlę masy na wyznaczone płytki i zamknij gofrownicę. Smaż, aż gofry upieką się na odpowiedni kolor. Pamiętaj, że płytki gofrownicy pokrywamy olejem tylko przy pierwszej porcji smażenia.

