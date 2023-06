Gołąbki z Podkarpacia. Banalny przepis robi furorę

Gołąbki to danie składające się z ugotowanej kapusty faszerowanej ryżem z dodatkiem mięsa mielonego. Często podaje się je z sosem pomidorowym. To bardzo smaczne, choć też i ciężkie danie. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się gołąbki podkarpackie, które nie dość, że są pyszne, to do tego zdrowe. Wyjaśniamy, jak je przygotować.