Gorzej trafić nie mogła. "Oznajmił, że za 4 dni musi iść na odsiadkę, ale wróci za jakiś czas"

Z relacji jednej z naszych czytelniczek wynika, że przydarzyła jej się podobna historia, która miała zaskakujący finał. Na pierwszym spotkaniu kandydat na partnera był do tego stopnia zestresowany, że spalił swojej wybrance rzęsy zapalniczką. Mimo tego, parze udało się umówić na kolejne spotkanie i do dzisiaj tworzą szczęśliwy związek. "Spalił mi rzęsy zapalniczką. To było ze 30 lat temu, do dzisiaj mu to wypominam" - opowiadała kobieta.