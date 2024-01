Państwo ściga pięciolatkę. Skarbówka sięgnęła nawet po 500 plus

- Zabieranie pieniędzy dziecku to traktowanie go jak niewolnika. To nie jest dbanie o wpływy do budżetu, to okradanie obywatela, w tym przypadku dziecka, co chyba jest jeszcze brzydszym przestępstwem – stwierdza w rozmowie z biznes.wprost.pl Marek Isański z Fundacji Praw Podatnika.