Grała Kasię w "Plebanii". Jak teraz wygląda Weronika Parys?

Odejście młodej aktorki z "Plebanii", którą kojarzono niemal od początku serialu, było niezrozumiałe przez wielu widzów. Weronika Parys planowała od pewnego czasu odejście z produkcji, ale osoby tworzące serial początkowo nie chciały się na to zgodzić. Była dziecięca aktorka do tej pory uważa występowanie w popularnym serialu jedynie za przygodę.

Kariera byłej dziecięcej gwiazdy

Przez blisko 10 lat Weronika Parys grała Kasię Cieplak, córkę Krystyny (w tej roli Bernadetta Machała-Krzemińska). Niedługo po tym, jak odeszła z telenoweli pod koniec 2010 roku, Weronika Parys wyleciała na rok do USA. Po powrocie do kraju na poważnie zainteresowała się fotografią. Studiowała dziennikarstwo ze specjalnością fotografia w Wyższej Szkole Reklamy i należała także do harcerstwa i doczekała się nawet stopnia drużynowej.