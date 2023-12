Grała w "Janosiku". Walczy o odzyskanie mieszkania za dwa mln zł

- Zadzwoniła i przeprowadziliśmy rozmowę, chyba godzinną. Ona chciała mnie w ten sposób wypłoszyć, wyprowadzić z równowagi, żebym więcej nie przychodził, żeby ona mogła przeprowadzać te swoje cele. (...) Ja nie czyham ani na to nieszczęsne mieszkanie, ani na jej majątek. Mam wystarczająco swojego majątku, do którego sam doszedłem. Mnie tylko chodzi o prawdę. Nakłoniła moją mamę do podpisania bardzo niekorzystnych umów. (...) Moja mama straciła mieszkanie - podkreślał syn aktorki.