Grała w telenoweli "Zbuntowany anioł". Jak wygląda dziś Natalia Oreiro?

Natalia Oreiro zachwyciła na czerwonym dywanie

Daniem głównym w sukni Natalii Oreiro był golf połączony z kapturem. Ten drugi element w minionym sezonie jesienno-zimowym był niezwykle popularny. Lansował go m.in. dom mody Saint Laurent. Uwagę zwracał też lejący się tren. Gwiazda wyglądała w tej kreacji jak grecka bogini. Dobrała do niej sporej wielkości pierścionki oraz beżowe szpilki, by współgrały z suknią, a jednocześnie nie odwracały od niej uwagi.