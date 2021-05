Grała wiele rozbieranych ról. Czym teraz zajmuje się Joanna Kasperska?

Po raz ostatni zagrała w "Kuchni polskiej", gdy miała 43 lata. Jej kariera przystopowała, ale Kasperska miała dla siebie plan B. "Poczułam potrzebę zmiany w moim życiu, a ponieważ mam talent do języków obcych, więc zrobiłam szereg kursów specjalistycznych po to, by zostać zawodowym pilotem i przewodnikiem wycieczek zagranicznych. Pracuję w tym zawodzie z wielkim powodzeniem do dzisiaj. Razem z polskimi grupami zwiedziłam niemal cały świat" - powiedziała.