Katarzyna Chrzanowska walczy z chorobą. "Muszę uważać, bo jestem obciążona"

Na szczęście w końcu do Katarzyny Chrzanowskiej uśmiechnął się los. W Paryżu poznała neurochirurga Jacka Szafiro, z którym w końcu się związała. Jak przyznała w jednym z wywiadów: "Śmierć mojego męża pozostała tragedią i będę żyła z tym do końca. To, że pojawiła się nowa osoba w moim życiu jest absolutnym cudem, bo wydawało się, że żaden mężczyzna nie jest w stanie zająć miejsca Piotra" - czytamy w "Świecie i ludziach".