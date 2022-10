Grała Zosię w "Rodzinie zastępczej". Po latach pokazała się na ściance

Jak teraz wygląda Misheel Jargalsaikhan?

W pewnym momencie aktorka postanowiła zakończyć przygodę z telewizją i skupić się na edukacji. W 2007 roku Misheel odeszła z produkcji, a jej serialowa bohaterka wyjechała do Kanady. W tym czasie realizowała się jako studentka medycyny we Wrocławiu. To właśnie nauka były główną przyczyną jej odejścia z serialu. Dziewczyna od dziecka marzyła, by zostać lekarką.