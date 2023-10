Grasują w piwnicach. Uważaj, żeby przypadkiem nie dotknąć

Nie oznacza to jednak, że możemy pozwolić, by krocionogi zadomowiły się w naszej piwnicy lub spiżarni. Zapachowa substancja, którą wydzielają te owady, zawiera kwas solny oraz cyjanowodór. W znikomych ilościach substancje te nie szkodzą człowiekowi, gdy jesteśmy na nie narażeni przez dłuższy czas, mogą wywołać duszności, a także problemy skórne. Pamiętajmy więc, by nigdy nie dotykać tych stworzeń gołymi rękami.