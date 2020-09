Grażyna Torbicka o Ninie Terentiew. Wspomina, jaką była szefową

Grażyna Torbicka – TVP

– Pod szyldem mojego autorskiego programu "Kocham Kino" wypuszczono publicystyczno-propagandową rozmowę na temat "Idy", która z filmem i kinematografią nie miała nic wspólnego. Zrobiono to bez mojej wiedzy – powiedziała w rozmowie z Plejadą w 2019 r.

To właśnie z powodu tej sytuacji zdecydowała się zrezygnować z pracy na Woronicza 17. Zabolało jej, że nie ma wpływu na to, co pokazuje się w jej programie. A ona nie umiała się pod tym podpisać. – Stwierdziłam, że muszę odejść – wyjaśniła.