Dramat Grażyny Wolszczak. Aktorka opowiedziała o powikłaniach po COVID-19

- Nie będę ściemniać, że natura, że geny wyłącznie, a włosy na słońcu same się rozjaśniły (jak tłumaczyła się nauczycielom w podstawówce moja przyjaciółka, która wylała sobie na głowę butelkę wody utlenionej) A wyglądam tak dzięki regularnej opiece. I to jest chyba słowo klucz: regularnie! Jadąc do Wrocławia lub Poznania, wstępuję do Łodzi na zabieg (twarz lub ciało) który pobudza mój własny kolagen do pracy: falą radiową, akustyczną, laserem czy mezoterapią. Starzeję się, jak każdy, tylko że wolniej. Doktoressa robi cały plan terapeutyczny i delikatnie, nie zmieniając rysów twarzy (mój ulubiony termin „baby- botoks”) pomaga zachować świeżość, tak długo jak się da – napisała w poście na Instagramie.