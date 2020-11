Greta Thunberg do obawiającego się przegranej Trumpa: "Wyluzuj, Donald, wyluzuj!"

17-letni działaczka na rzecz ochrony klimatu za pośrednictwem mediów społecznościowych wezwała Trumpa do "pracy nad swoim problemem zarządzania gniewem". Od razu można było zauważyć, że nawiązała do wiadomości, którą prezydent skierował do niej w zeszłym roku. Thunberg, która miała wówczas 16 lat, zaktualizowała swój opis na Twitterze: "Nastolatka pracująca nad swoim problemem zarządzania gniewem. Obecnie odpoczywam i oglądam z przyjacielem dobry, staroświecki film".