Jill Biden będzie Pierwszą damą USA? Ma coś wspólnego z Melanią Trump

Kim jest Jill Biden?

Jill Biden urodziła się w 1951 roku w Hammonton w stanie New Jersey.

Na studiach poznała swojego pierwszego męża Billa Stevensona, z którym rozwiodła się po pięciu latach. W tym okresie próbowała swoich sił w modelingu. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka angielskiego. Od 1993 do 2008 roku była wykładowcą języka angielskiego na Delaware Technical Community College.

Akcja w stroju kąpielowym

Jill Biden to jednak nie tylko ułożona nauczycielka i działaczka społeczna, to przede wszystkim zdecydowana kobieta, potrafiąca bronić swoich racji. Udowodniła to w 2004 roku, gdy bardzo nie chciała, aby jej mąż nie wystartował w wyborach prezydenckich. Przyszła na spotkanie dotyczące wyborów w kostiumie kąpielowym z napisem "nie".