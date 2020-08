Greta Thunberg wraca do szkoły. Aktywistka chce kontynuować naukę

Greta Thunberg to szwedzka nastolatka, która już jako uczennica szkoły podstawowej zaczęła zwracać uwagę na zmiany klimatyczne na świecie. Dziewczynka zauważyła, że problem jest coraz poważniejszy i postanowiła podjąć walkę o lepszą przyszłość dla swojego pokolenia.

Greta Thunberg wraca do szkoły

Greta do tego stopnia poświęciła się walce o ratowanie środowiska, że odsunęła swoją edukację na drugi plan. Nastolatka zrezygnowała z kontynuacji nauki w wieku 16 lat. Mogła to zrobić, ponieważ w Szwecji obowiązek edukacyjny wygasa po zakończeniu szkoły podstawowej.

Jednak po roku Greta doszła do wniosku, że warto zdobyć wykształcenie. "Moja przerwa od szkoły dobiegła końca. Wspaniale jest do niej wrócić" - napisała pod zdjęciem zrobionym tuż przed wyruszeniem na pierwszą lekcję. Greta pojechała do szkoły na rowerze - tak jak na aktywistkę przystało.