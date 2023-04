Grochowska odsłoniła nogi. Ale to płaszcz skradł całą uwagę

Agnieszka Grochowska gustuje w klasycznym minimalizmie

Odtwórczyni głównej roli zdecydowała się na klasyczną stylizację, której bazą stała się kultowa mała czarna z zabudowanym dekoltem. Nie ma wątpliwości co do tego, że każda kobieta powinna mieć podobną sukienkę w swojej szafie. Ten element garderoby uratuje bowiem niemal każdą krytyczną sytuację pod tytułem "nie mam się w co ubrać na wyjście". Grochowska do małej czarnej dobrała pod kolor sandałki na szpilkach.