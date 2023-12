Gronkiewicz-Waltz o decyzji prezydenta w sprawie in vitro. "Zrobił to, co powinien"

Prawo kościelnie nie może stać się świeckim

Dziennikarka drążyła temat. Zauważyła, że w 2012 roku arcybiskup Andrzej Dzięga był oburzony projektem, który został zaproponowany przez szczecińskich radnych PO ws. dofinansowania do in vitro z budżetu miasta. Przypomnijmy, że duchowny głosił, iż ten, kto głosuje za in vitro "odłącza się od pełnej wspólnoty z Kościołem".