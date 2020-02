Grzywka na boki. Modna curtain bang powraca w odświeżonym wydaniu

Jednym z najbardziej popularnych obecnie trendów jest grzywka na boki, która optycznie wyszczupla twarz. Fanki takiego nieoczywistego uczesania uwielbiają jej niebanalność i cenią sobie także to, że grzywka na boki doskonale koryguje rysy twarzy. Może zasłaniać nie tylko czoło, ale również policzki. Zobacz, jakie wersje curtain bang są najciekawsze.

Dłuższa grzywka na boki

Zwiewna grzywka na boki

W tym przypadku nie tylko na całej długości włosów, ale również grzywka na boki musi być wycieniowana . Dzięki temu zyskasz lekką i zwiewną fryzurę, która pozwoli na szybkie ułożenie oraz zaczesanie. Polecana jest szczególnie przy włosach sięgających nieco poniżej brody, a także wersjach modnego ostatnio long boba . Cieniowana grzywka na boki pasuje i do długich pasm, które sprawiają wrażenie bardziej dziewczęcych oraz wyraźnie gęstych. Jeżeli chcesz mieć proste, ale jednocześnie nonszalanckie uczesanie, śmiało wybierz taką uniwersalną fryzurę z grzywką rozchodzącą się na boki.

Cieńsza grzywka na boki

To propozycja dla osób o cieńszych i delikatniejszych włosach. Taka grzywka na boki wygląda nie tylko bardzo naturalnie, ale przede wszystkim subtelnie, co sprawdza się w przypadku osłabionych pasm. Cieńsze wersje grzywek na pewno przypadną do gustu także kobietom noszącym okulary korekcyjne, ponieważ będą dodatkową ozdobą oraz nie zasłonią oczu. Pamiętaj, że możesz łączyć delikatną grzywkę na boki z falowanymi lub skręconymi włosami – uzupełnisz swoją fryzurę o brakująca objętość. Nie musisz zbytnio wysilać się podczas codziennej stylizacji, ponieważ wystarczy, że przeczeszesz grzywkę palcami.