Gumowska: "Panie Bąkiewicz, Pana słowa to populizm najgorszego sortu" [OPINIA]

Dziś mija kolejny dzień mojej kwarantanny. Świat oglądam więc z perspektywy relacji na żywo i coraz trudniej mi się na to patrzy. Z ostatnich tygodni zapamiętam dwa obrazki. Kordon wozów policyjnych przed domem Jarosława Kaczyńskiego i dzisiejsze wystąpienie pana Bąkiewicza. Co ich łączy? Paniczny strach przed kobietami.

I tu od razu zastrzeżenie: nie odnoszę się do sfery ich prywatnego życia, nic mi do tego, chociaż skoro obaj zaglądają do mojego łóżka, pokusa by zajrzeć do ich, jest ogromna. Ale zostawmy to. Dziś patrzę na ten strach i widzę, że jest coraz większy.